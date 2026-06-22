Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: США не обращались за агреманом для нового посла в России

Соединённые Штаты пока не запрашивали у Москвы агреман на назначение нового главы дипмиссии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Соединённые Штаты пока не запрашивали у Москвы агреман на назначение нового главы дипмиссии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом Захарова сообщила РИА Новости.

Отвечая на вопрос о кандидатуре нового посла, она уточнила, что обращение до сих пор не поступало.

«До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», — сказала дипломат.

27 мая замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США не запрашивали агреман на нового посла в России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше