Захарова: США не обращались за агреманом для нового посла в России

Соединённые Штаты пока не запрашивали у Москвы агреман на назначение нового главы дипмиссии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Об этом Захарова сообщила РИА Новости.
Отвечая на вопрос о кандидатуре нового посла, она уточнила, что обращение до сих пор не поступало.
«До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», — сказала дипломат.
27 мая замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США не запрашивали агреман на нового посла в России.