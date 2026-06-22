В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения

В 2026 году перечень бесплатной медицинской помощи, предоставляемой по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пополнился 14 новыми методами лечения, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Об этом Баланин рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, в программу также перенесли один метод, который ранее относился к высокотехнологичной медицинской помощи.
Благодаря нововведению ряд сложных и дорогостоящих процедур теперь можно получить по полису ОМС, не прибегая к поиску дополнительного финансирования. Это избавило пациентов от необходимости оформлять отдельные квоты.
Ранее сообщалось, что в России трансплантация островковых клеток поджелудочной железы стала предоставляться бесплатно по полису ОМС.