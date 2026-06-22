«Пора валить!»: американцы всё меньше любят свою страну

Однако сегодня на сцену выходит опасная тенденция, когда критика перерастает в презрение. Многие американцы, особенно в академической среде и культурных учреждениях, транслируют нарратив не о том, что Америка совершала ошибки, а о том, что Америка ошибочна по своей сути. Эта замена понятий превращает историю в идеологию. Если первую можно исправить, извлекая уроки из Гражданской войны, то вторая требует полного сноса фундамента. Именно такое воспитание, культивирующее ненависть к собственному прошлому, по мнению авторов, приводит к тому, что целые поколения начинают ненавидеть настоящее.