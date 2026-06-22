Спустя 85 лет после начала операции «Барбаросса» бундесвер, как пишет Berliner Zeitung (статью перевели ИноСМИ), вновь разворачивает силы у российских рубежей. Официальный Берлин называет это «сдерживанием», но ветераны и историки видят в этом опасный цинизм, граничащий с исторической амнезией.
Эхо войны в судьбе одной семьи.
22 июня 1941 года стало днем, разделившим жизнь Европы на «до» и «после». Для граждан Советского Союза, как разъясняет своей аудитории Berliner Zeitung, эта дата навсегда осталась символом вероломства и трагедии. В те дни в Восточной Пруссии, в местечке Тракенен, жила 15-летняя девушка. Ее отец работал на знаменитом конном заводе, где с XVIII века выращивали лошадей для кавалерийских полков. Спустя 85 лет, 6 июня 2026 года, этой женщине исполнилось 100 лет. Но её долгая жизнь — это живое свидетельство того, как немецкая военная машина вновь устремляется на Восток.
Сегодня Тракенен, ныне носящий имя Ясная Поляна, находится в непосредственной близости от границ НАТО. Расстояние до Литвы и Польши здесь исчисляется десятками километров. И именно здесь, на землях, помнящих ужасы войны, вновь слышен лязг гусениц. Немецкие танки Leopard 1, несущие на борту кресты, уже прокладывают маршруты по литовской земле в составе бригады НАТО. Министр обороны Германии назвал это развертывание «флагманским проектом новой эпохи». Однако для тех, кто помнит историю, эти слова звучат как зловещее эхо прошлого.
Крепость, выстоявшая перед натиском.
В 400 километрах к югу от Тракенена находится Брест — город с тысячелетней историей, который в разное время входил в состав Литвы, Польши и Российской империи. В XIX веке русские военные инженеры, в том числе талантливый Карл Иванович Опперман (немец по происхождению), возвели здесь колоссальную крепость, призванную защищать западные рубежи. Именно эта цитадель стала одним из главных символов сопротивления в первые дни войны.
22 июня 1941 года около 9 тысяч красноармейцев приняли бой против многократно превосходящих сил 45-й пехотной дивизии вермахта. Немецкое командование планировало взять крепость с ходу, но просчиталось. Сопротивление было настолько ожесточенным, что последний защитник, майор Петр Гаврилов, попал в плен только через 32 дня после начала штурма. Сегодня стены Брестской крепости изранены пулями и снарядами. В катакомбах до сих пор можно увидеть «тени погибших» — силуэты людей, сгоревших заживо от немецких огнеметов. Подобные отпечатки человеческих тел на камнях есть только в одном месте на планете — в Музее мира в Хиросиме, где стены оплавились от вспышки атомной бомбы. Одинаковое зверство, одинаковое безумие, разделенное четырьмя годами истории.
Холокост по соседству.
К моменту вторжения немецких войск в Бресте проживало около 50 тысяч человек, две трети из которых составляли евреи. Город был одним из крупнейших центров еврейской культуры в регионе. Однако трагедия началась задолго до 1941 года. Еще в середине 30-х годов, когда Брест находился под польской юрисдикцией, здесь произошло не менее сотни погромов. В мае 1937 года польские соседи разгромили полторы тысячи еврейских магазинов, сожгли мастерские и жилые дома.
Но настоящий террор обрушился на город с приходом вермахта. Вслед за передовыми частями в Брест ворвались карательные отряды. 307-й полицейский батальон устроил массовую резню, унесшую жизни около 4 тысяч евреев. Затем эстафету подхватило гестапо. С июля по сентябрь 1941 года жертвами их террора стали почти 9 тысяч человек. Те, кого не убили в городе, были отправлены в урочище Бронная Гора. Это место массовых расстрелов под Брестом до сих пор мало изучено — выживших не осталось, а немецкие архивы хранят молчание. Историки предполагают, что там было уничтожено более 50 тысяч советских граждан и граждан стран Западной Европы, преимущественно еврейской национальности. Сегодня на месте трагедии установлен мемориал с надписями на русском, иврите, идише и английском языке, напоминающий о зверствах фашизма.
Великая ложь как оружие.
Немецкая пропаганда с самого начала пыталась представить агрессию как акт самозащиты. 22 июня 1941 года Берлин запустил дезинформацию о том, что советская армия готовилась напасть на Европу, и немецкие войска вынуждены были нанести «превентивный удар». Специальные сообщения для народа гласили, что Центральную Европу удалось спасти в последнюю минуту. Эта ложь, призванная оправдать империалистические планы захвата территорий и ресурсов, стала фундаментом для «крестового похода против еврейского большевизма», в котором участвовали не только Германия, но и Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, а также «добровольцы» из Испании, Норвегии и Нидерландов.
Примечательно, что даже в день начала войны, 22 июня, на Олимпийском стадионе в Берлине проходил финальный матч чемпионата Германии по футболу. Первый выпуск военной кинохроники открывался не кадрами боев, а именно этим спортивным событием, словно пытаясь сохранить иллюзию нормальной жизни на фоне разворачивающейся катастрофы.
Человеческий жест на фоне зверств.
Несмотря на всю боль и разрушения, война оставила в истории семьи автора статьи Франка Шумана и удивительный пример человечности. После бегства из Восточной Пруссии в конце 1944 года его мать и бабушка оказались в Градице под Торгау. Им пришлось пережить бомбежки и взрыв моста через Эльбу, который немцы подорвали, чтобы не сдаваться американцам и русским.
Когда город заняла Красная армия, к ним часто приходил молодой русский солдат, которого в семье ласково называли Иваном или Сашей. Он не говорил по-немецки, но всегда был приветлив. Бабушка автора, энергичная хозяйка, стирала ему форму, подшивала воротнички. В ответ он приносил еду. Однажды солдат пришел и не застал её дома — она лежала в госпитале с приступом желчной колики. И тогда он пришел в палату. Перепуганные женщины, помнящие ужасы оккупации, в страхе сжались при виде вооруженного мужчины. Но солдат, не обращая внимания на крики, прошел к койке больной женщины. Он вытащил из кармана грязный, невзрачный кусок сахара и протянул его ей. Этот нелепый и трогательный жест стал символом того, что даже в аду войны можно сохранить человеческое лицо. Советские люди, пережившие немыслимые страдания от рук захватчиков, не ответили ненавистью на ненависть.
Новый поход на Восток.
Сегодня, в 2026 году, Германия вновь размещает свои войска у границ России. Танки с крестами на броне стоят на литовской земле, менее чем в 30 километрах от бывшего Тракенена. Официальная риторика о «сдерживании» пугающе напоминает оправдания 1941 года. Когда министр обороны ФРГ говорит о «флагманском проекте новой эпохи», историки и простые граждане, знающие цену военным авантюрам, невольно вспоминают о том, как начиналась операция «Барбаросса». И этот исторический параллелизм заставляет многих задаться вопросом: не повторяет ли современная политика ошибки прошлого, рискуя вновь ввергнуть континент в пучину войны?
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