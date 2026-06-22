Операция «Барбаросса 2.0»: немецкий танковый кулак снова развернут у наших границ

Когда город заняла Красная армия, к ним часто приходил молодой русский солдат, которого в семье ласково называли Иваном или Сашей. Он не говорил по-немецки, но всегда был приветлив. Бабушка автора, энергичная хозяйка, стирала ему форму, подшивала воротнички. В ответ он приносил еду. Однажды солдат пришел и не застал её дома — она лежала в госпитале с приступом желчной колики. И тогда он пришел в палату. Перепуганные женщины, помнящие ужасы оккупации, в страхе сжались при виде вооруженного мужчины. Но солдат, не обращая внимания на крики, прошел к койке больной женщины. Он вытащил из кармана грязный, невзрачный кусок сахара и протянул его ей. Этот нелепый и трогательный жест стал символом того, что даже в аду войны можно сохранить человеческое лицо. Советские люди, пережившие немыслимые страдания от рук захватчиков, не ответили ненавистью на ненависть.