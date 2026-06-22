«Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.