ТАСС: под Черниговом ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ВСУ в Черниговской области несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й отдельно бригады теробороны. В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев», — сказал собеседник агентства.
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