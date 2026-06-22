Coca-Cola поборется с Налоговой службой США за $20 млрд начислений

В первую очередь спор касается налоговых деклараций компании за 2007−2009 годы. IRS утверждает, что Coca-Cola систематически занижала прибыль в США и переводила её зарубежным филиалам (в Ирландию, Бразилию, Мексику и Коста-Рику), используя внутренние трансфертные ставки ниже рыночных. По информации WSJ, в суде речь пойдет не только о старых претензиях: поскольку Coca-Cola до сих пор использует эту схему, в случае проигрыша ей придется доплатить налоги за весь период вплоть до 2025 года. Эта дополнительная часть оценивается в $14 млрд.