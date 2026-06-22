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Боец Карта: группировка «Север» в июне уничтожила более 60 БПЛА ВСУ

Военный рассказал, что цели поразили в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 60 беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области с начала июня. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 60 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа в Харьковской области с начала июня», — рассказал он.

Отмечается, что беспилотники ВСУ задействованы в разведке и нанесении огневого поражения. Для противодействия им выставлены посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп. Современное оборудование позволяет засечь воздушную угрозу еще на подлете к госгранице.

По словам Карты, бойцы 11-го корпуса эффективно борются с воздушной угрозой со стороны ВСУ. «Благодаря этому под защитой находятся не только военные, но и объекты гражданской инфраструктуры», — добавил он.

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