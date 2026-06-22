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Командир Веселый: бойцы ВС РФ за две недели уничтожили минометные группы ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» также ликвидировали пункты управления БПЛА, опорные пункты и пулеметные точки противника, сообщил военный.

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» за две недели уничтожили минометные группы, пункты управления БПЛА, опорные пункты и пулеметные точки ВСУ на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Веселый.

«За последние две недели мы работали практически без остановки — поступали цели одна за другой. Разведка вскрывала минометные группы противника, которые обстреливали наши позиции, — мы накрывали их точными залпами с закрытых позиций. Несколько раз отрабатывали по пунктам управления БПЛА: враг пытался координировать свои дроны, но наши снаряды настигали их раньше, чем они успевали поднять аппараты», — рассказал он.

Веселый добавил, что также подавлены опорные пункты ВСУ, являвшиеся долговременные укрепления с блиндажами и пулеметными гнездами. «В итоге: противник лишился огневой поддержки, управления и ключевых оборонительных узлов на нашем участке. Каждый выстрел — точный, каждая цель — поражена. Мы продолжаем работать в том же темпе», — отметил командир артиллерийского расчета.

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