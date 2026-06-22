Командир Веселый: бойцы ВС РФ за две недели уничтожили минометные группы ВСУ

«За последние две недели мы работали практически без остановки — поступали цели одна за другой. Разведка вскрывала минометные группы противника, которые обстреливали наши позиции, — мы накрывали их точными залпами с закрытых позиций. Несколько раз отрабатывали по пунктам управления БПЛА: враг пытался координировать свои дроны, но наши снаряды настигали их раньше, чем они успевали поднять аппараты», — рассказал он.