Группировка «Север» уничтожила более 70 солдат под Сумами и Харьковом

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 14 пунктов управления БПЛА, 15 бронемашин, а также более 70 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Выполнено более 250 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 250 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 73 солдата ВСУ, 122-мм гаубица Д-30, 82-мм миномет, 14 пунктов управления БПЛА, 15 единиц боевых бронированных машин и 2 склада с боеприпасами ВСУ», — рассказали там.
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