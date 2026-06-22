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Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Информация об этом появилась в Telegram-канале информцентра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту уже приостанавливали.

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