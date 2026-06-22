Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Информация об этом появилась в Telegram-канале информцентра.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту уже приостанавливали.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше