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54 человека пострадали при взрыве в одной из крупнейших промзон Катара

Число пострадавших при взрыве в промышленном городе Рас-Лаффан в Катаре достигло 54 человек, сообщило Министерство внутренних дел страны.

Число пострадавших при взрыве в промышленном городе Рас-Лаффан в Катаре достигло 54 человек, сообщило Министерство внутренних дел страны.

«Катарская международная поисково-спасательная группа… начала поисковые операции по розыску 18 пропавших без вести», — указано в сообщении ведомства в соцсети Х.

В Рас-Лаффане (находится в 80 км к северо-востоку от Дохи) сосредоточены основные мощности Катара по переработке СПГ. По информации МВД, взрыв произошел по техническим причинам.

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