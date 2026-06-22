Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский губернатор обратился к уральцам в День памяти и скорби

Денис Паслер обратился к свердловчанам в связи с Днем памяти и скорби.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби — днем начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в областном Департаменте информационной политики.

— 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на нашу страну, нарушив мирный уклад жизни, планы и мечты миллионов советских граждан, — отметили в Департаменте.

Денис Паслер отметил большой вклад жителей Урала. Так, порядка 12 городов Уральского федерального округа были удостоены звания «Город трудовой доблести» за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

— В час смертельной опасности наш народ, сплотившись в едином духовном порыве, самоотверженно встал на защиту государственных рубежей. Мы никогда не забудем этот священный подвиг, — сказал глава региона.

Также к уральцам обратились председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и полпред в УрФО Артем Жога.