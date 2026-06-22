Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев сообщил об уничтожении 18 дронов над Воронежской областью

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью.

Источник: RT на русском

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.

Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили налёт 25 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше