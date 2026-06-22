Гусев сообщил об уничтожении 18 дронов над Воронежской областью

Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили налёт 25 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
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