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СМИ: в канцелярии Стармера началась работа над передачей власти

В администрации премьер-министра Великобритании Кира Стармера приступили к подготовке к возможной передаче власти, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Как отмечают британские СМИ, Стармер может объявить о своей отставке в понедельник.

Источник: AP 2024

Основным претендентом на пост главы партии и правительства называют Энди Бернема, который одержал победу на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.

Как уточнили собеседники издания, главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс провел встречу с ключевым членом команды Энди Бернема Луизой Хейг. Сообщается, что Кир Стармер намерен изложить условия своего ухода в одностороннем порядке, не согласовывая план с Бернемом заранее.

Согласно информации источников The Guardian в кабинете министров, наиболее вероятный сценарий предполагает уход Стармера с должности осенью. Это даст его преемнику возможность объединить Лейбористскую партию на ежегодной конференции в конце сентября и предоставит правительству время для подготовки к осеннему бюджету.

Вместе с тем в партии сохраняется неопределенность относительно того, станет ли Бернем единственным кандидатом, отмечает газета. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг ранее заявлял о готовности участвовать в борьбе и наличии поддержки со стороны 81 парламентария.

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