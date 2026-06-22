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Грушко заявил о подготовке ЕС и НАТО к войне с Россией на рубеже 2030 года

НАТО и Евросоюз ведут подготовку к возможному военному противостоянию с Россией к 2030 году. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

НАТО и Евросоюз ведут подготовку к возможному военному противостоянию с Россией к 2030 году. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

— Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года, — сказал дипломат.

По его словам, страны НАТО и ЕС ставят перед собой задачу нанести России стратегическое поражение. Грушко отметил, что в военном плане различия между альянсом и Евросоюзом становятся все менее заметными.

Дипломат также заявил, что нынешние военные приготовления западных стран все больше напоминают план «Барбаросса» — стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. Такое мнение он высказал на конференции ОБСЕ по вопросам безопасности, прошедшей в Вене 17−18 июня, передают «Известия».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к обмену ударами с применением ядерного оружия. Лавров подчеркнул, что курс Европы на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию несет серьезные риски для глобальной безопасности.

Разговоры о возможной войне России с НАТО все чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ. Военный журналист Александр Коц перечислил три сценария, по которым альянс может начать войну с РФ.

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