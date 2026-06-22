Грушко заявил о подготовке ЕС и НАТО к войне с Россией на рубеже 2030 года

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям, в том числе к обмену ударами с применением ядерного оружия. Лавров подчеркнул, что курс Европы на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию несет серьезные риски для глобальной безопасности.