Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НИА покоряет новые горизонты — НИА Беларусь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Независимое информационное агентство расширяет свое присутствие в медиапространстве и запускает новый Telegram-канал, а также отдельное направление «НИА Беларусь».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Независимое информационное агентство расширяет свое присутствие в медиапространстве и запускает новый Telegram-канал, а также отдельное направление «НИА Беларусь».

Направление канала «НИА Беларусь» будет посвящено новостям Республики Беларусь. В его рамках планируется освещение общественно-политической, экономической и социальной повестки, а также значимых событий.

Новый канал станет площадкой для оперативного освещения ключевых событий, актуальных новостей и аналитических материалов. Подписчики смогут получать важную информацию в удобном формате и в режиме реального времени.

Подписывайтесь и будьте в курсе событий в Республике Беларусь: https://t.me/niabelarus.

16+

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше