НИА покоряет новые горизонты — НИА Беларусь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Независимое информационное агентство расширяет свое присутствие в медиапространстве и запускает новый Telegram-канал, а также отдельное направление «НИА Беларусь».
Направление канала «НИА Беларусь» будет посвящено новостям Республики Беларусь. В его рамках планируется освещение общественно-политической, экономической и социальной повестки, а также значимых событий.
Новый канал станет площадкой для оперативного освещения ключевых событий, актуальных новостей и аналитических материалов. Подписчики смогут получать важную информацию в удобном формате и в режиме реального времени.
Подписывайтесь и будьте в курсе событий в Республике Беларусь: https://t.me/niabelarus.
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