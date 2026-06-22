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Синоптик предупредил о грозе и граде до трёх сантиметров в Москве 22 июня

Грозы, кратковременные ливни и крупный град диаметром до двух-трёх см ожидаются в Москве в понедельник, 22 июня.

Грозы, кратковременные ливни и крупный град диаметром до двух-трёх см ожидаются в Москве в понедельник, 22 июня.

Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник столичный регион накроет облачная погода с прояснениями. Местами прогремят грозы, не исключён град диаметром до двух-трёх см.

Ветер прогнозируется северо-западный, 4−9 метров в секунду, при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха составит +22…+25 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что с понедельника по среду в Москве и Московской области ожидается умеренно тёплая погода.