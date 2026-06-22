FT: военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы

Военные конфликты, в первую очередь на Украине и в Персидском заливе, в 2026 году повлияли на увеличение притока инвестиций в оборонные стартапы. Согласно данным, собранным для Financial Times компанией PitchBook, с начала 2026 года компании этого сектора привлекли от венчурных фондов $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает $9,95 млрд, привлеченных за 2025 год.