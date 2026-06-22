Два человека погибли при ударе США по якобы перевозившему наркотики судну

Напомним, в последнее время военные США активизировали операции по перехвату судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. По заявлениям Пентагона, эти действия направлены на пресечение деятельности организованных групп, занимающихся контрабандой. В ходе таких операций фиксируются случаи применения силы, в результате которых есть погибшие. Береговая охрана США сообщает об увеличении объёмов изъятых наркотиков, при этом некоторые эксперты и наблюдатели ставят под сомнение достаточность доказательств причастности перехваченных судов к наркоторговле.