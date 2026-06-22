Средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах России

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае 2026 года превысил 30 тыс. рублей в 13 регионах страны, следует из данных Социального фонда.
Согласно данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке (44 069 рублей). В Камчатском крае показатель составил 39 444 рубля, в Магаданской области — 39 242 рубля.
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выплаты достигли 38 463 и 38 112 рублей соответственно. В Мурманской области средняя пенсия составила 35 655 рублей, на Сахалине — 35 118 рублей.
Также в перечень регионов с пенсией выше 30 тыс. рублей вошли Якутия (34 640 рублей), Коми (33 011 рублей), Архангельская область (32 654 рубля), Карелия (31 786 рублей), Хабаровский край (30 229 рублей) и Ненецкий автономный округ (40 082 рубля).
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае 2026 года составил 25 839 рублей.