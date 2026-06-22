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В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине в любом формате

Турция выразила готовность организовать переговоры по урегулированию ситуации на Украине в любом формате, согласованном сторонами. Как сообщил 22 июня «РИА Новости» источник в турецком правительстве, Анкара готова принять соответствующую встречу.

Источник: Новости Mail

«Турция готова к организации переговоров по Украине в любом формате, который пожелают стороны», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 20 июня, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости участия Варшавы в переговорах с Россией по украинскому урегулированию. По его словам, Польша может добиваться места за столом переговоров через европейские институты, Евросовет или «коалицию желающих», если она будет представлена на консультациях.

21 июня премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказал мнение, что переговоры по мирному урегулированию на Украине должны проходить без участия европейских стран. Он также подчеркнул, что обсуждение условий требует «стратегического терпения», поскольку поспешные решения, по его оценке, приводят лишь к негативным результатам.

19 июня глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз не может выступать посредником в переговорах по Украине из-за поддержки Киева. При этом он отметил необходимость установления прямого дипломатического канала связи с Россией, указав на важность диалога и обмена позициями.

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