Деньги для СС, отказ блокадникам: В МИД РФ обличили избирательную память Германии

Так она прокомментировала подход Берлина к компенсациям жителям блокадного Ленинграда. По её словам, немецкая сторона не распространяет соответствующие меры поддержки на всех переживших блокаду и участников обороны города. Захарова отметила, что право на выплаты Германия признаёт лишь за блокадниками еврейского происхождения, относя их к жертвам холокоста. Такой порядок, по мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, фактически разделяет людей по национальному признаку.