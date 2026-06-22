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Два человека погибли при ударе США по судну с наркотиками в Карибском море

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) нанесло очередной удар по судну, предположительно перевозившему наркотики в Карибском море, в результате погибли два человека, ещё шестеро выжили.

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) нанесло очередной удар по судну, предположительно перевозившему наркотики в Карибском море, в результате погибли два человека, ещё шестеро выжили.

Об этом говорится в публикации на странице SOUTHCOM в X.

По данным американской разведки, судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море.

«Южное командование немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему», — отмечается в сообщении.

19 июня американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погибло три человека.

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