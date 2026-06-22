Звёздно-полосатое кидалово: иранская авантюра поссорила США с арабскими монархиями

История, как пишет испанская El Pais (статью перевели ИноСМИ), знает множество примеров того, как личные симпатии лидеров меняли ход мировой политики. Встреча на водах Суэцкого канала в 1945 году между умирающим Франклином Рузвельтом и королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Аль Саудом стала той самой точкой отсчета, которая определила облик Ближнего Востока на восемь десятилетий вперед. Тогда стороны разошлись во мнениях по вопросу создания еврейского государства, но заложили фундамент негласного, но крепкого стратегического пакта. Суть сделки была проста до цинизма: Вашингтон гарантирует безопасность арабским монархиям, а взамен получает бесперебойный доступ к нефтяным запасам региона. Однако февральские авиаудары по Ирану и последовавшая за ними эскалация наглядно продемонстрировали, что этот фундамент дал глубокую трещину. Война обнажила хрупкость старых договоренностей, и сегодня мы наблюдаем тектонический сдвиг в стратегических отношениях США со странами Персидского залива.
Распад негласного пакта: от гарантий безопасности к чувству предательства.
То, что произошло 28 февраля, стало шоком для богатых монархий Аравийского полуострова. Ответные удары Ирана, как отмечает испанская газета, пришлись не только по агрессору, но и по Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Кувейту и Бахрейну. Иранские ракеты и беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) накрыли объекты в одиннадцати странах региона. В одночасье американские военные базы, которые десятилетиями позиционировались как главный щит и гарант стабильности, превратились в гигантские мишени, притягивающие огонь. Вашингтон, однако, не стал усиливать защиту союзников, сосредоточив все ресурсы на обороне Израиля. Именно этот момент, по мнению экспертов, стал поворотным.
Для арабских элит сложившаяся ситуация стала горьким отрезвлением. Они почувствовали себя не просто обделенными, а откровенно «оставленными на произвол судьбы». Как отмечает научный сотрудник Центра современных арабских исследований Лейла Хамад-Саонеро, иранская реакция на внешнюю агрессию кардинально изменила не только военный баланс в регионе, но и заставила мусульманские государства немедленно пересмотреть отношения с Белым домом. Вопреки ожиданиям Тель-Авива, который требовал усиления бомбардировок, арабские шейхи начали отчаянно, хотя и безуспешно, уговаривать президента Трампа прекратить огонь. Это происходило даже на фоне традиционной враждебности к Тегерану, что подчеркивает глубину отчаяния монархов, осознавших, что их безопасность принесена в жертву чужим интересам.
Экономика уязвимости: Ормузский пролив и судьба монархий.
Война не только обнажила военные слабости, но и нанесла сокрушительный удар по экономическим основам стран Залива. Закрытие Ормузского коридора, пусть и временное, показало, насколько эфемерной может быть их энергетическая безопасность. Страны ощутили острое экономическое напряжение в тот момент, когда основной путь для экспорта углеводородов оказался перекрыт. Эксперты подчеркивают, что урок, преподнесенный Тегераном, оказался слишком дорогим: Иран продемонстрировал миру и, что важнее, самому себе, что способен единолично блокировать целый морской пролив, взяв в заложники глобальную экономику.
Хотя морская магистраль частично возобновила работу после подписания меморандума о взаимопонимании, арабские страны остались глубоко разочарованы этим документом. В соглашении, состоящем из 14 пунктов, не нашлось места конкретным гарантиям безопасности. В тексте нет ни слова об иранских ракетах и беспилотниках, которые разрушили гражданскую инфраструктуру, включая жизненно важные опреснительные станции, а статус пролива допускает настолько вольные трактовки, что фактически оставляет Тегерану право на манипуляции. Успокаивающие фразы о «соответствии международному праву» слабо утешают монархов, которые теперь на собственном опыте убедились, что военной мощи США в регионе катастрофически недостаточно, чтобы гарантировать стабильность.
Поиск альтернатив: трубопроводы и новая логистика.
Осознание того, что Ормуз может быть перекрыт в любой момент, заставило аравийские монархии срочно искать обходные пути. Если раньше эти планы были лишь страховкой, то теперь они стали критически важной необходимостью. В середине мая Объединенные Арабские Эмираты объявили об ускорении проекта по удвоению пропускной способности единственного трубопровода, ведущего в обход пролива к погрузочным платформам в Фуджейре на побережье Аравийского моря. Этот маршрут позволяет обезопасить поставки от возможной блокады со стороны Ирана.
Саудовская Аравия, крупнейший игрок региона, также пересматривает логистику. Эр-Рияду удалось сохранить большую часть своих углеводородов для поставок, однако теперь он активно ведет переговоры с Кувейтом, который пострадал от иранских ударов сильнее других. Обсуждается возможность транзита кувейтской нефти через саудовскую территорию, что создаст новый логистический коридор, неподконтрольный Тегерану. Эти действия сигнализируют о том, что страны Залива переходят от надежд на внешнюю защиту к строительству собственной экономической устойчивости, понимая, что безопасность по-американски больше не работает.
Диверсификация обороны: отказ от американского оружия и поворот к Турции.
Пожалуй, самым болезненным ударом по доверию к Вашингтону стал отказ в военной поддержке в самый критический момент. Когда в марте атаки иранских ракет и беспилотников значительно истощили запасы систем противовоздушной обороны в регионе, одна из монархий залива (название страны не раскрывается) напрямую обратилась к Пентагону с просьбой выделить дополнительные перехватчики. Ответ американских военных был категоричным — отказ. Этот инцидент публично продемонстрировал, что даже в вопросах прямой самообороны союзники Соединенных Штатов не могут рассчитывать на приоритетную поддержку.
Реакция последовала незамедлительно. Страны Персидского залива запустили масштабную программу по диверсификации своих оборонных закупок, стремясь сократить зависимость от американского оружия. В мае министр обороны Кувейта подписал с турецким агентством оборонной промышленности соглашение об углублении сотрудничества. К этому же процессу присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. В приоритете у монархий — закупка беспилотников и систем ПВО малой дальности. Более того, появилась информация о планах совместной разработки с Турцией модели перехватчиков, способных противостоять баллистическим ракетам. Как подчеркивают аналитики, арабские лидеры изучают вопрос не просто как торговую сделку, а как стратегическое совместное развитие оборонной отрасли, чтобы больше никогда не оказаться в ситуации, где безопасность зависит от политической воли чужого президента.
Стратегия деэскалации: почему сосуществование с Ираном неизбежно.
Географический фактор оказался сильнее политических амбиций. Разочарование в союзе с Вашингтоном и непреодолимые географические обстоятельства склоняют арабские монархии к тому, чтобы попытаться залечить старые раны в отношениях с Тегераном. Эксперты подчеркивают: Иран может оставаться для них «нежелательным соседом», но этот сосед никуда не денется. Понимание этого факта радикально меняет внешнеполитическую стратегию стран Залива.
Лидеры монархий, как отмечает бывший сотрудник израильских спецслужб Дэнни Цитринович, не наивны в оценке угрозы, которую представляет для них режим аятоллы. Однако они больше не видят стратегической выгоды в попытках изолировать или загнать Тегеран в угол. Их предпочтительная стратегия — это деэскалация и сосуществование, а не конфронтация. Для них становится жизненно необходимым поддерживать любые, даже самые тонкие, каналы связи с Ираном, чтобы в случае нового кризиса иметь возможность договариваться напрямую, а не полагаться на посредников или американскую военную силу, которая уже показала свою ненадежность. Таким образом, война, которая должна была укрепить позиции США, фактически запустила процесс обретения монархиями подлинной автономии и поиска новых центров силы, ставя под вопрос само существование американской гегемонии на Ближнем Востоке, резюмирует El Pais.
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