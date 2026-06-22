Звёздно-полосатое кидалово: иранская авантюра поссорила США с арабскими монархиями

Лидеры монархий, как отмечает бывший сотрудник израильских спецслужб Дэнни Цитринович, не наивны в оценке угрозы, которую представляет для них режим аятоллы. Однако они больше не видят стратегической выгоды в попытках изолировать или загнать Тегеран в угол. Их предпочтительная стратегия — это деэскалация и сосуществование, а не конфронтация. Для них становится жизненно необходимым поддерживать любые, даже самые тонкие, каналы связи с Ираном, чтобы в случае нового кризиса иметь возможность договариваться напрямую, а не полагаться на посредников или американскую военную силу, которая уже показала свою ненадежность. Таким образом, война, которая должна была укрепить позиции США, фактически запустила процесс обретения монархиями подлинной автономии и поиска новых центров силы, ставя под вопрос само существование американской гегемонии на Ближнем Востоке, резюмирует El Pais.