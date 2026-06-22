МИД заявил об успехе тактики РФ в ООН по урегулированию иранского конфликта

«Наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала», — отметил дипломат в интервью ТАСС, отметив, что Москва с самого начала выступала «против продвижения в ООН однобоких инициатив».
Логвинов заявил, что это подтверждает достигнутое американо-иранское соглашение. По его словам, совместно с Пекином российской стороне удалось защитить переговорный процесс в Персидском заливе от деструктивных решений Совбеза.
«Показательно, что сразу после блокирования нами и китайскими партнерами 7 апреля проекта резолюции СБ… были достигнуты договоренности о прекращении огня между Ираном и США», — подчеркнул он.
Ранее Axios сообщило, что Вашингтон остался удовлетворен ходом переговоров. Издание со ссылкой на источник отметило, что первый раунд переговоров создал условия для доверительных отношений между сторонами.