МИД заявил об успехе тактики РФ в ООН по урегулированию иранского конфликта

«Наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала», — отметил дипломат в интервью ТАСС, отметив, что Москва с самого начала выступала «против продвижения в ООН однобоких инициатив».