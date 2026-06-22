Посол РФ заявил о запрете в Германии на контакты с Россией

По словам дипломата, пока продолжают действовать каналы технической коммуникации для решения практических вопросов. В том числе они связаны с функционированием и охраной диппредставительств, а также консульским обслуживанием граждан. «МИД ФРГ посещаем в основном по случаю взаимных демаршей. Такова реальность, и она нас не радует. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии», — заверил посол.