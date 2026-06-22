Филиппины заявили о планах Китая навсегда захватить спорный атолл в Южно-Китайском море

Также филиппинский министр отметил, что альянсы в регионе становятся все более прочными. Недавно США и Филиппины провели свои ежегодные совместные военные учения «Баликатан», в которых приняли участие многие союзники, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. С его слов, Манила хотела бы закупить у США больше оружия, включая Tomahawk и Typhon, а сейчас ведет переговоры с Токио о приобретении пяти эсминцев «Абукума», когда они будут выведены из эксплуатации. Филиппины также заинтересованы в японской крылатой ракете класса «земля—корабль» Type 88, которая впервые была использована на учениях.