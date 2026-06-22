Посол РФ заявил о запрете в Германии на контакты с Россией

По словам посла, в настоящее время продолжают действовать каналы технической коммуникации, предназначенные для решения практических вопросов. Они касаются, в частности, функционирования и охраны дипломатических представительств, а также консульского обслуживания граждан. «МИД ФРГ посещаем в основном по случаю взаимных демаршей. Такова реальность, и она нас не радует. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии», — заверил дипломат.