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Посол РФ заявил о запрете в Германии на контакты с Россией

Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона фактически ввела запрет на поддержание официальных контактов между двумя странами. При этом, как уточнил дипломат, между государствами сохраняются каналы технической коммуникации.

Источник: РИА "Новости"

«После начала СВО Берлин сделал выбор в пользу конфронтации и инициативно разрушил многоуровневый комплекс российско-германских связей, кропотливо выстраивавшийся многими поколениями дипломатов», — сказал Нечаев в интервью «Известиям».

По словам посла, в настоящее время продолжают действовать каналы технической коммуникации, предназначенные для решения практических вопросов. Они касаются, в частности, функционирования и охраны дипломатических представительств, а также консульского обслуживания граждан. «МИД ФРГ посещаем в основном по случаю взаимных демаршей. Такова реальность, и она нас не радует. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии», — заверил дипломат.