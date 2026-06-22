Российская дипломатия применила успешную тактику в ООН

Блокирование резолюции: Логвинов также отметил, что сразу после блокирования проекта резолюции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который был предложен США, были достигнуты договоренности о прекращении огня между Ираном и США. Это подтверждает эффективность российской дипломатии в условиях сложной международной обстановки.