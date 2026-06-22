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Российская дипломатия применила успешную тактику в ООН

Тактика России в ООН, направленная на противодействие принятию однобоких инициатив и сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий, оказалась успешной. Это заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью.

Тактика России в ООН, направленная на противодействие принятию однобоких инициатив и сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий, оказалась успешной. Это заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью.

С самого начала конфликта Россия выступала против продвижения резолюций, которые не учитывали первопричины кризиса и предвосхищали исход переговорного процесса. Дипломат подчеркнул важность сохранения конструктивной атмосферы для сближения позиций Тегерана и Вашингтона.

По словам Логвинова, правильность российской линии была подтверждена недавними сообщениями о достижении американо-иранского соглашения относительно рамок мирных договоренностей. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Москвы и Пекина, которые предотвратили принятие решения Советом Безопасности ООН, способного подорвать хрупкий переговорный процесс.

Блокирование резолюции: Логвинов также отметил, что сразу после блокирования проекта резолюции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, который был предложен США, были достигнуты договоренности о прекращении огня между Ираном и США. Это подтверждает эффективность российской дипломатии в условиях сложной международной обстановки.

Таким образом, российская сторона продемонстрировала свою приверженность политико-дипломатическому разрешению конфликтов, что подтверждается текущими событиями на международной арене.

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