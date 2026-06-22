Китай ввел санкции в отношении более полусотни компаний США

На сайте Минторга решение мотивируется защитой национальной безопасности и интересов, а также необходимостью выполнения международных обязательств. В списке подсанкционных компаний: Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies Corp., Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials Corp., USA Rare Earth. Китайские экспортеры теперь не смогут поставлять им товары двойного назначения. Исключения с разрешения министерства могут быть сделаны в особых случаях.