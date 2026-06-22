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Китай ввел санкции в отношении более полусотни компаний США

Министерство торговли КНР в понедельник объявило о включении в список экспортного контроля десяти компаний из США. Одновременно Министерство финансов страны отстранило от участия в государственных закупках 46 американских компаний.

Министерство торговли КНР в понедельник объявило о включении в список экспортного контроля десяти компаний из США. Одновременно Министерство финансов страны отстранило от участия в государственных закупках 46 американских компаний.

На сайте Минторга решение мотивируется защитой национальной безопасности и интересов, а также необходимостью выполнения международных обязательств. В списке подсанкционных компаний: Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies Corp., Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials Corp., USA Rare Earth. Китайские экспортеры теперь не смогут поставлять им товары двойного назначения. Исключения с разрешения министерства могут быть сделаны в особых случаях.

По информации AFP, Минфин КНР запретил госучреждениям закупать продукцию у 46 американских компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon и оборонное подразделение Boeing. Компании с американскими инвестициями в Китае исключены из списка поставщиков, указано в заявлении министерства.

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