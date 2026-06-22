Мэр Верещагин работает на территории большого Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава города Сергей Верещагин посетил поселок Каменный Яр, деревню Минино, поселок Снежница и деревню Бугачево, где оценил состояние инфраструктуры и обсудил с жителями наиболее актуальные вопросы.
В Каменном Яру внимание уделили коммунальному хозяйству. По словам мэра, первоочередной задачей станет приведение в порядок инженерных сетей и поиск организации, которая будет заниматься их эксплуатацией. Также в проработку взяты обращения жителей по подтоплению подвалов жилых домов.
В Минино обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вместо одной проблемной площадки для сбора мусора на улице Внуковых планируется обустроить две новые. Их местоположение определят совместно с жителями, а сами площадки оборудуют камерами видеонаблюдения.
Кроме того, городские власти проработают возможность запуска на маршруте № 118 автобусов большей вместимости, продления маршрута № 52 до деревни Минино и организации школьного автобуса до школы № 159.
Также в планах ремонт котла в Доме культуры, решение вопроса со вторым выездом из деревни и обновление дорожной отсыпки на улице Красноярской.
В поселке Снежница мэр впервые посетил ряд социальных объектов. Среди основных задач — ремонт центральной улицы, установка дополнительного освещения, обустройство игровой площадки и создание остановки для школьного автобуса.
Во время поездки Сергей Верещагин также проверил ход дорожных работ в Бугачево. Здесь уже началась отсыпка дороги фрезератом, работы будут продолжены.