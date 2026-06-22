Мэр Верещагин работает на территории большого Красноярска

В Каменном Яру внимание уделили коммунальному хозяйству. По словам мэра, первоочередной задачей станет приведение в порядок инженерных сетей и поиск организации, которая будет заниматься их эксплуатацией. Также в проработку взяты обращения жителей по подтоплению подвалов жилых домов.