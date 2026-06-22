Рассуждая об эволюции своего собственного восприятия, Биркелунд признается, что еще двадцать лет назад он с большим доверием относился к тому, что пишут норвежские газеты, и, например, не сомневался в причастности Москвы к истории с Александром Литвиненко. Однако сегодня, видя, как систематически игнорируются факты и продвигаются предвзятые трактовки, он пересмотрел свою позицию, тем более что даже отец Литвиненко не разделяет официальной версии. В подтверждение своих слов он приводит комментарий украинской писательницы Марты Гавришко, которая отмечает, что гибель Скрепецкого, занимавшего неудобное положение между двумя политическими лагерями, поднимает гораздо более сложные вопросы, чем те, что освещаются в рамках привычной пропагандистской схемы «рука Москвы».