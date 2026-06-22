В медийном пространстве Норвегии сложилась устойчивая тенденция, которую местный блогер и обозреватель Ларс Биркелунд, публикующийся на платформе Steigan (колонку перевели ИноСМИ), характеризует как тотальное доминирование одного и того же нарратива — обвинения России во всех значимых событиях без исключения. По его мнению, это уже давно перестало быть случайностью или результатом объективного анализа и превратилось в укоренившийся порядок, который десятилетиями воспроизводят все ведущие СМИ страны, от государственной телерадиокорпорации NRK до крупных газет вроде Aftenposten и Dagbladet.
Автор обращает внимание на три характерные черты этого нарратива: обвинения выдвигаются при полном отсутствии доказательной базы, ответственность возлагается на Россию даже в ситуациях, где улики указывают на совершенно иных участников событий, а любые позитивные новости, связанные с РФ, систематически замалчиваются или нивелируются. Такая политика, по мнению Биркелунда, говорит о глубоко укоренившейся русофобии, которая выходит за рамки обычной политической критики и приобретает черты национального предрассудка, сродни расизму.
Случай «Северного потока» и политическая слепота.
В качестве самого яркого примера предвзятости Биркелунд приводит историю с подрывом газопроводов «Северный поток». Он напоминает, что Россию обвинили в уничтожении её же собственного инфраструктурного объекта, хотя ранее Соединенные Штаты открыто заявляли о намерении помешать поставкам российского газа в Европу и имели как экономическую выгоду (продажа собственного сжиженного природного газа), так и геополитическую цель — предотвратить сближение Москвы и Берлина. При этом альтернативная версия, появившаяся позже и приписывающая диверсию группе украинцев, действовавших самостоятельно, по мнению обозревателя, выглядит совершенно невероятной на фоне явных выгод для Вашингтона, однако именно она активно муссируется в прессе.
Биркелунд подчеркивает, что русофобия в Норвегии культивируется, начиная со времен Второй мировой войны, когда идеи расового превосходства были частью официальной пропаганды. Сегодня Норвегия позиционирует себя как страна, активно борющаяся с дискриминацией, однако, по мнению автора, это касается лишь одних форм предрассудков и полностью игнорирует другие. Он сетует на то, что даже специализированные институции, созданные для борьбы с расизмом, например Антирасистский центр, отказываются замечать проявления русофобии. Предложения о сотрудничестве, направленные в этот центр, остались без ответа, что Биркелунд связывает с государственным финансированием этих организаций, делающим их зависимыми от общей правительственной линии.
Убийство в Польше и двойные стандарты.
Особое внимание в статье уделено трагической гибели российского художника Семена Скрепецкого, который был застрелен в Польше. Автор подчеркивает, что для норвежских СМИ в этом событии была важна лишь одна деталь — его критика Кремля. Все ведущие издания, включая NRK и NTB, выдали практически идентичные заголовки, представляя его исключительно как «критика Путина». При этом полностью игнорировался тот факт, что Скрепецкий также являлся жестким критиком киевского режима и был внесен в украинскую базу данных экстремистского сайта «Миротворец», который многие правозащитники называют онлайн-списком на физическое устранение.
Биркелунд обращает внимание на то, что в ситуации с убийством художника норвежские журналисты вновь пошли по проторенному пути: если есть критик России, значит, ответственность за его смерть несет Москва. Этот сценарий, по его словам, автоматически исключает любые другие версии, будь то личные конфликты, внутренние украинские разборки или иные мотивы, которые требуют тщательного расследования, а не поспешных идеологических ярлыков. Такая же однобокая логика, по мнению обозревателя, применяется и при освещении событий в Киеве, где пожар в монастыре сразу и безоговорочно был признан результатом умышленной атаки России, тогда как версия о падении обломков украинских ракет ПВО или ошибке расчета даже не рассматривается в эфире.
Медийная монополия и запрет на альтернативу.
Ключевая проблема, по мнению Биркелунда, заключается в монополии на истину, которой обладают NRK и новостное агентство NTB. В Норвегии сложилась практика, согласно которой информация, озвученная этими источниками, автоматически считается абсолютно достоверной, после чего её безропотно тиражируют все остальные газеты и телеканалы. Это создает замкнутый круг, в котором альтернативные точки зрения, особенно те, что идут вразрез с официальной антироссийской риторикой, просто не имеют доступа к широкой аудитории. Любой, кто пытается указать на нестыковки в официальных версиях, по сути, подвергается информационной изоляции.
Рассуждая об эволюции своего собственного восприятия, Биркелунд признается, что еще двадцать лет назад он с большим доверием относился к тому, что пишут норвежские газеты, и, например, не сомневался в причастности Москвы к истории с Александром Литвиненко. Однако сегодня, видя, как систематически игнорируются факты и продвигаются предвзятые трактовки, он пересмотрел свою позицию, тем более что даже отец Литвиненко не разделяет официальной версии. В подтверждение своих слов он приводит комментарий украинской писательницы Марты Гавришко, которая отмечает, что гибель Скрепецкого, занимавшего неудобное положение между двумя политическими лагерями, поднимает гораздо более сложные вопросы, чем те, что освещаются в рамках привычной пропагандистской схемы «рука Москвы».
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