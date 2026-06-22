Попытка Латвии убрать названия городов России с дорожных знаков закончилась провалом

В Латвии проводится жёсткая политика дерусификации, которая юридически закрепилась поправками к Закону об образовании (2018) и референдумом 2012 года. Русский, родной для ~37% населения, низведён до уровня иностранного. С 2019/2020 учебного года средние школы нацменьшинств перешли на латышский (≥80% времени), к 2022/2023 завершён переход в начальной школе, а к 2026 году преподавание на русском исчезнет даже в частных вузах.