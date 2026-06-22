Евросвора: немцы снова вооружаются, но на помощь французов уже не надеются

Заявления о стремительном перевооружении Европы, которые звучали из уст политиков последние несколько лет, наталкиваются на суровую реальность военных заводов, бюрократических процедур и национальных амбиций. Так считает немецкая Die Welt (статью перевели ИноСМИ). Несмотря на рекордные вливания в оборону и риторику о «жизненной необходимости», европейский военный потенциал, особенно в лице бундесвера, по-прежнему далек от состояния, позволяющего говорить о полной боеготовности к затяжному конфликту. Критический анализ ситуации, представленный ведущим военным историком и экспертами, рисует картину тревожного контраста между желаемым и действительным.
Крах флагманского проекта и уроки истории.
Одним из самых болезненных ударов по европейским амбициям стал фактический провал франко-германского проекта FCAS/SCAF — системы боевого самолета шестого поколения, которая должна была стать символом военного суверенитета ЕС. Профессор военной истории Потсдамского университета Зёнке Найтцель в интервью Welt отмечает, что подобный исход был предопределен исторически. Французская стратегическая культура с ее культом независимости, требованиями к авианосным базированиям и ядерному сдерживанию неизбежно вступает в конфликт с немецким подходом. Найтцель напоминает, что Франция уже выходила из проектов Tornado и Eurofighter, и нынешний инцидент — лишь повторение старого сценария. В Париже, по словам эксперта, даже в условиях острой геополитической турбулентности отказ от стратегической автономии Елисейского дворца маловероятен без чрезвычайных обстоятельств.
Эта ситуация порождает парадокс: один высокопоставленный собеседник историка заметил, что интеграция европейских вооружений невозможна в мирное время, но когда начнется война, будет уже поздно. Сейчас Европа стоит перед выбором: присоединиться к уже продвинутому британско-итальяно-японскому проекту Tempest, попытаться объединиться со шведским Saab или же, что вероятнее, просто закупать готовые системы по лицензии. Самостоятельная разработка истребителя силами одной Германии, по мнению Найтцеля, нереалистична.
Национальный эгоизм против общей обороны.
Вопрос интеграции упирается в проблему, которая стара как мир, — национальный эгоизм. В то время как Франция отстаивает свою промышленность, Польша уже закупает танки в Южной Корее, а Германия через механизмы госдолга стремится укрепить прежде всего собственных производителей. Профессор Найтцель подчеркивает, что европейская интеграция всегда работала лишь тогда, когда государства были готовы жертвовать частью суверенитета, как это было с евро или Шенгеном. Сегодня такого единства в оборонной сфере нет.
Отсутствует и главный элемент успеха — стратегический план. Историк проводит параллель с Гельмутом Колем, у которого был четкий план для валютного союза. Сейчас же в европейских столицах, по его наблюдениям, царит дефицит стратегического мышления. Непонятно, как организовывать совместные рынки вооружений, как распределять производство и какую роль в этом процессе должно играть государство. Исключением выглядит закупка финских бронетранспортеров, но этот прагматичный подход пока не стал системой.
Ядерный вопрос и призрак лидерства.
Особую остроту дискуссии придает обсуждение ядерного сдерживания. С одной стороны, Германия и Франция активизировали переговоры на этот счет. Однако Найтцель настроен скептически: подобные диалоги уже велись не раз. Для реального расширенного сдерживания вне зависимости от США потребуется не только расширение французских и британских арсеналов, но и беспрецедентный уровень доверия, которого на данный момент нет. Более того, если Германия всерьез намерена получить военное влияние, ей придется хотя бы гипотетически вынести на стол вопрос о собственном ядерном потенциале как предмет торга, наподобие того, как это делал Конрад Аденауэр. Сможет ли канцлер Мерц решиться на такой шаг и хватит ли нынешнему поколению политиков исторического чутья — большой вопрос.
Параллельно стоит проблема лидерства. План сделать бундесвер «сильнейшей конвенциональной армией Европы», озвученный канцлером, может вызвать исторические страхи у соседей. Рецепт Гельмута Коля, который проводил инициативы через малые государства, чтобы не давить авторитетом, кажется забытым. Найтцель советует анонсировать создание европейского оборонного рынка не в Берлине, а, скажем, в Стокгольме или Гааге, позволяя Германии получать влияние через реальные инвестиции, а не декларации.
Бундесвер: 20 лет до цели или вечное отставание?
Казалось бы, рекордное финансирование должно творить чудеса. Однако, по оценке историка, бундесвер лишь «движется к тому, чтобы стать более боеспособным», причем скорость этого движения вызывает опасения. С 2022 года действительно произошли изменения в мышлении: появились первые подразделения дронов, пересматриваются командные структуры. Но уроки истории неутешительны: глубокие преобразования в бундесвере всегда занимали около 20 лет. Так было при создании армии, так было при переходе к зарубежным операциям.
Сегодня Найтцель видит отсутствие амбиций: новая стратегия планирует технологически новые вооруженные силы лишь на период после 2039 года. Требуются радикальные структурные реформы, сокращение раздутого бюрократического аппарата и смена кадров. Но самое главное упущение — это отказ от обязательной службы. По мнению эксперта, без возвращения призыва нарастить численность боеспособных соединений невозможно.
Сценарий истощения и геополитическая головоломка.
Говоря о непосредственной готовности к бою, Найтцель проявляет осторожный пессимизм. Он признает, что его панические прогнозы на лето 2025 года (о возможном нападении) не сбылись, что связано с сохранением НАТО и присутствием США, несмотря на вывод части войск из Европы. Однако главная опасность, по его мнению, лежит в плоскости «слияния конфликтов».
Америка, завязнув на Ближнем Востоке (в Иране уже израсходована примерно треть дорогостоящих высокоточных боеприпасов), может оказаться не в состоянии реагировать на азиатские вызовы, например, в вопросе Тайваня. Это, в свою очередь, может подтолкнуть потенциальных противников НАТО к более активным действиям. В этой цепочке Европа оказывается в крайне уязвимом положении.
Отвечая на главный вопрос о том, способен ли бундесвер выдержать затяжной конфликт без ядерного оружия, историк предельно честен: при наличии «Еврофайтеров», танков и дронов, немецкие бригады все еще катастрофически плохо оснащены. Ощущается острая нехватка боеприпасов, запасных частей, эффективных средств радиоэлектронной борьбы и цифровой связи. В итоге звучит вердикт: сценарий конфликта на истощение, подобный украинскому, бундесвер долго выдерживать не сможет. Перевооружение Европы идет слишком медленно, и этот разрыв между угрозами и возможностями является главным вызовом для безопасности континента.
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