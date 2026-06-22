Евросвора: немцы снова вооружаются, но на помощь французов уже не надеются

Особую остроту дискуссии придает обсуждение ядерного сдерживания. С одной стороны, Германия и Франция активизировали переговоры на этот счет. Однако Найтцель настроен скептически: подобные диалоги уже велись не раз. Для реального расширенного сдерживания вне зависимости от США потребуется не только расширение французских и британских арсеналов, но и беспрецедентный уровень доверия, которого на данный момент нет. Более того, если Германия всерьез намерена получить военное влияние, ей придется хотя бы гипотетически вынести на стол вопрос о собственном ядерном потенциале как предмет торга, наподобие того, как это делал Конрад Аденауэр. Сможет ли канцлер Мерц решиться на такой шаг и хватит ли нынешнему поколению политиков исторического чутья — большой вопрос.