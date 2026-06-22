Действующим участникам СВО продлили аренду государственной земли

Договоры аренды или безвозмездного пользования государственной и муниципальной землей для действующих участников СВО будут считаться возобновленными на неопределенный срок, если их действие истекло в период участия в боевых действиях.
Изменения внесены в федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Новая норма распространяется на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и были предоставлены действующему участнику СВО по договору аренды либо безвозмездного пользования.
У гражданина также появится право заключить новый договор на тот же участок. Его условия должны соответствовать прежнему договору, который был возобновлен. Заявление нужно подать в уполномоченный орган в течение одного года после окончания участия в СВО.
Изменения уже вступили в силу. Норма закрывает риск потери участка из-за истечения срока договора в период, когда человек не мог заниматься переоформлением документов.
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