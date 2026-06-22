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В ВСУ рассказали о потере Красного Лимана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически потеряли Красный Лиман.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически потеряли Красный Лиман. Об этом рассказал военнопленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контрабай.

«Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем», — сказал он.

По словам пленного, выбраться с этого направления почти невозможно, боевики ВСУ могут надеяться только на себя. Он заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию на земле и в воздухе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате наступательных операций на территории Донецкой Народной Республики российские войска успешно взяли под контроль ряд оборонительных сооружений противника. 67-я мотострелковая дивизия продвинулась в северо-западном секторе Красного Лимана.

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