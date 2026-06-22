Госсекретарь Собеза Беларуси Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7

Вольфович добавил, что европейские лидеры были бы рады втягиванию Беларуси в украинский конфликт, чтобы и на территории республики «вспыхнул пожар». Однако подчеркнул, что белорусское руководство делает все возможное, чтобы на мировой арене была услышана позиция Минска о нежелании воевать с кем бы то ни было.