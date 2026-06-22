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Госсекретарь Собеза Беларуси Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7

Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7, передает телеканал «Беларусь 1».

Так, госсекретарь Совбеза сказал, что страны «Большой семерки» договорились о новых поставках Украине европейского вооружения, и подчеркнул, что они вызовут дополнительное напряжение. Он назвал это подрывом стратегической стабильности и безопасности на всем европейском континенте.

Вольфович обратил внимание на то, что украинский конфликт уже затрагивает и Польшу, и Литву, и Латвию, и даже Финляндию. И указал, что украинские БПЛА, спонсируемые европейским руководством, летят через страны ЕС, падают, что вызывает напряжение и вызывае вопросы безопасности среди мирных граждан.

Также госсекретарь Совбеза указал на постоянно растущие военные бюджеты в странах Евросоюза. И подчеркнул, что «напичкивание Европы смертоносным вооружением» не привнесет стабильность и безопасность на континенте. Но лишь послужит росту рисков возникновения конфликтов.

Вольфович добавил, что европейские лидеры были бы рады втягиванию Беларуси в украинский конфликт, чтобы и на территории республики «вспыхнул пожар». Однако подчеркнул, что белорусское руководство делает все возможное, чтобы на мировой арене была услышана позиция Минска о нежелании воевать с кем бы то ни было.

— Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров, — констатировал он.

Резюмируя, Вольфович отметил, что подобные решения европейских лидеров не вносят стабильность и безопасность. И сказал, что следует сесть за стол переговоров, найти пути к диалогу и как можно скорее остановить украинский конфликт.

— Но, к сожалению, Европа (мы видим это по их поступкам, по их делам) к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался, — заключил госсекретарь Совбеза.

Еще министр обороны Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем».

Тем временем Александр Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов.

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