Москва раскритиковала секретариат ООН за утрату нейтральности по Украине

Китайские журналисты отметили, что Россия и раньше выражала недовольство работой руководства ООН, однако на этот раз критика прозвучала особенно прямо. В публикации говорится, что Москва фактически поставила под вопрос нейтральность секретариата и его соответствие принципам, закрепленным в Уставе организации.