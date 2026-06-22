Японским археологам в Италии не хватило денег на содержание древнеримских руин

Специалисты Токийского университета с 2002 года ведут раскопки в городе Сомма-Везувиана в южноитальянском регионе Кампания. В настоящее время исследователи изучают остатки масштабного сооружения, которое, согласно историческим хроникам, могло быть загородной виллой, где скончался первый римский император Октавиан Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Здание было погребено под слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году н. э., уничтожившего Помпеи. Ученые также исследуют, как регион восстанавливался после этой катастрофы.