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Сергей Шелест пригласил омичей принять участие в конкурсе благоустройства

Подать заявку на участие можно в КТОСе по месту жительства.

Источник: Росводоканал, 2021

В Омске стартует 24‑й конкурс по благоустройству территорий «Омские улицы». Мэр города пригласил жителей принять участие и вместе сделать микрорайоны красивее и уютнее — привести в порядок дворы, разбить клумбы, улучшить внешний вид и санитарное состояние районов.

Подать заявку на участие можно в КТОСе по месту жительства — приём открыт до 10 июля. Там же расскажут, по каким критериям будут оценивать работы в разных номинациях.

Соревнование пройдёт в два этапа: сначала окружной (с 1 по 31 июля), а затем городской — среди победителей первого этапа (с 1 по 31 августа).

Горожане могут побороться за победу в нескольких номинациях: например, представить лучшую клумбу или палисадник, показать самый уютный двор многоквартирного дома, самую интересную детскую площадку или необычный арт‑объект.

В этом году у конкурса появилась особенность: жюри будет отдельно отмечать работы, в которых нашли отражение три важные темы — Год единства народов России, статус Омска как культурной столицы России и 310‑летие города.