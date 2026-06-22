Сергей Шелест пригласил омичей принять участие в конкурсе благоустройства

В Омске стартует 24‑й конкурс по благоустройству территорий «Омские улицы». Мэр города пригласил жителей принять участие и вместе сделать микрорайоны красивее и уютнее — привести в порядок дворы, разбить клумбы, улучшить внешний вид и санитарное состояние районов.
Подать заявку на участие можно в КТОСе по месту жительства — приём открыт до 10 июля. Там же расскажут, по каким критериям будут оценивать работы в разных номинациях.
Соревнование пройдёт в два этапа: сначала окружной (с 1 по 31 июля), а затем городской — среди победителей первого этапа (с 1 по 31 августа).
Горожане могут побороться за победу в нескольких номинациях: например, представить лучшую клумбу или палисадник, показать самый уютный двор многоквартирного дома, самую интересную детскую площадку или необычный арт‑объект.
В этом году у конкурса появилась особенность: жюри будет отдельно отмечать работы, в которых нашли отражение три важные темы — Год единства народов России, статус Омска как культурной столицы России и 310‑летие города.