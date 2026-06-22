Главные новости к утру 22 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 июня 2026.
В Швейцарии прошли переговоры Ирана и США
Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке. Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели.
НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью заявил, что Москва исходит из готовности стран НАТО и ЕС к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Как отметил Грушко, стратегическое поражение России является главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса.
В канцелярии Стармера началась работа над передачей власти
В администрации премьер-министра Великобритании Кира Стармера приступили к подготовке к возможной передаче власти, пишет The Guardian. Стармер может объявить о своей отставке в понедельник. Основным претендентом на пост главы партии и правительства называют Энди Бернема. Наиболее вероятный сценарий предполагает уход Стармера с должности осенью.
Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана
Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он уточнил, что такой позиции придерживается премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
На выборах президента в Колумбии выигрывает крайне правый политик
Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья побеждает во втором туре президентских выборов в Колумбии после подсчета 99,7% голосов. Он набирает 49,65%. В случае подтверждения результатов де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа и сменит на посту главы государства Густаво Петро.