Главные новости к утру 22 июня 2026 года

Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он уточнил, что такой позиции придерживается премьер-министр Биньямин Нетаньяху.