Рейтинг одобрения президента Южной Кореи впервые упал ниже 50%

По мнению аналитиков Realmeter, главной причиной падения рейтингов стал недавний скандал вокруг нехватки избирательных бюллетеней на местных выборах 3 июня. Ситуация уже привела к отставке главы избиркома и возбуждению уголовных дел. Среди других факторов социологи называют углубление внутренних разногласий в правящей Демократической партии, а также растущее недовольство политически умеренных граждан и жителей столичного региона из-за увеличивающегося неравенства на рынке активов (несмотря на рекордный рост индекса KOSPI выше 9 тыс. пунктов).