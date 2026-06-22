Угрозы Трампа разбомбить страну и похитить переговорщиков разозлили Иран

Ожидается, что важные переговоры между США и Ираном продолжатся до конца недели в Швейцарии после напряженного начала, когда иранские переговорщики покинули место переговоров в знак протеста против потока угроз со стороны Дональда Трампа в социальных сетях.
Президент США пригрозил разбомбить Иран и даже похитить иранскую команду переговорщиков, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, вынудив посредников Катар и Пакистан продолжать переговоры в кулуарах, пишет The Guardian.
Иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры вступили в «трудную фазу» и были приостановлены после «публикации оскорбительного сообщения президента США». Также сообщалось, что иранская делегация встретилась с катарскими посредниками, а затем покинула место переговоров.
Но переговоры на высоком уровне продолжались и завершились рано утром в понедельник, когда Пакистан и Катар заявили, что технические переговоры между двумя сторонами продлятся до конца недели.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рано утром в понедельник похвалил Пакистан и Катар за их посредничество, заявив, что они «добились значительного прогресса».
В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что США и Иран договорились создать «линию связи», чтобы избежать инцидентов в Ормузском проливе, и создать «группу по урегулированию конфликтов» с правительством Ливана, чтобы обеспечить «соблюдение прекращения военных операций в Ливане».
Иран и США на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на снятие блокады Ормузского пролива, что привело к 60-дневным переговорам по гражданской ядерной программе Ирана, напоминает The Guardian.
Поток агрессивных угроз Трампа в социальных сетях и телеинтервью просочился через Атлантику к месту переговоров, вызвав гнев иранской команды переговорщиков, которые заявили, что они представляют неприемлемую угрозу их личной безопасности. Они отметили, что меморандум, подписанный Трампом на прошлой неделе, включал в себя пакт о ненападении.
Угрозы Трампа контрастировали с тоном, принятым его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который заявил, что президент США попросил его использовать переговоры, чтобы начать отношения с Ираном с чистого листа.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал: «Разве они не думают про себя, что если бы их угрозы возымели какой-либо эффект, они бы не дошли до такого отчаяния, с которым сталкиваются сегодня? Мы вообще не принимаем во внимание угрозы американцев».
Но делегация была вынуждена уйти в знак протеста отчасти из-за того, что на участников переговоров оказывается внутриполитическое давление, чтобы показать, что они не доверяют переговорной команде Трампа.
Вэнс и американские переговорщики, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа, встречались с Галибафом и Арагчи в течение, по сообщениям иранских государственных СМИ, около 80 минут.
Иран заявил, что возобновил блокаду Ормузского пролива в знак протеста против продолжающихся израильских атак в Ливане, и заявил, что Трамп позволяет Израилю нарушать меморандум о взаимопонимании, подписанный президентом США и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом на прошлой неделе. Меморандум четко призывает к прекращению огня на всех фронтах, но Израиль убил более 30 человек в результате нападений в субботу в центральном и южном Ливане.
«Иран должен немедленно прекратить создавать проблемы своим высокооплачиваемым доверенным лицам в Ливане», — написал Трамп в социальных сетях. «Если они этого не сделают, мы снова нанесем по Ирану очень сильный удар».
В 20-минутном телефонном разговоре с Fox News, который показал его чувствительность к критике, направленной в его адрес как республиканцами, так и демократами, он сказал: «Мы можем захватить пролив, если потребуется. Если они не пойдут на сделку, мы будем взимать плату за проезд». Говоря о проливе, он, похоже, пригрозил похитить иранских переговорщиков, сказав: «Вы закроете его, и у вас не будет страны. Вы даже не сможете вернуться в свою чертову (Трамп использовал матерное выражение. — “МК”) страну».
Угроза президента США привела к официальному протесту иранцев посредникам и требованию взять под контроль то, что они назвали его «травлей».
На переговорах в Швейцарии Вэнс преуменьшил влияние насилия в Ливане, заявив, что там был достигнут прогресс в направлении прекращения боевых действий. «Такие вещи всегда немного запутанны», — сказал он.
Перейдя на контрастно мягкий тон по отношению к Трампу, он добавил: «То, что президент попросил нас сделать, — это начать с чистого листа, изменить наши отношения с народом Ирана и протянуть протянутую руку, которая говорит народу Ирана, что если ваше руководство готово сдаться будучи движущей силой региональной нестабильности, если они готовы отказаться от амбиций создания ядерного оружия в долгосрочной перспективе, то Соединенные Штаты готовы коренным образом изменить наши отношения с этой страной: “Сейчас перед нами стоит вопрос: чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа?”.
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что возобновленная иранская блокада не возымела никакого эффекта, и заявил, что в субботу по этому водному пути прошли 67 судов, в дополнение к 55 судам в пятницу.
Практическое воздействие иранского решения оставить пролив закрытым еще предстоит проверить, но на прошлой неделе Трамп заявил, что в мире через четыре недели закончится достаточное количество рафинированной нефти, и сказал, что во всем мире разразилась бы рецессия, если бы он не согласился на повторное открытие пролива, отменив санкции США и блокаду иранских нефтяных портов.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в России в реестр экстремистов и террористов. — «МК»), близкий друг Трампа, сказал: «Я провел четыре с половиной часа с президентом Трампом в пятницу. Вот что, по моему мнению, произойдет дальше. Если эта сделка провалится, президент Трамп силой установит контроль над Ормузским проливом… Мы будем взимать плату со всех, кто согласится оплатить операцию… Если Иран оспорит контроль над Ормузским проливом со стороны Соединенных Штатов, мы уничтожим его».
Трамп подвергается ожесточенным нападкам со стороны американских сторонников Израиля, которые возмущены личными нападками Трампа и Вэнса на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Выступая на поминальной службе по своему покойному брату Йонатану, Нетаньяху заявил, что Израиль «будет оставаться в буферной зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется», имея в виду территорию в 6 милях от границы, которую оккупировал Израиль. Нетаньяху также повторил свое заявление о том, что он «не позволит Ирану вооружиться ядерным оружием».
Тегеран заявляет, что переговоры должны быть сосредоточены на прекращении огня в Ливане, условиях повторного открытия пролива и отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти, а также на размораживании иранских активов, находящихся за рубежом. Глава иранской делегации Мохаммад Багер Галибаф привез с собой исполнительного директора Национальной иранской нефтяной компании и главу центрального банка Ирана, что говорит о том, что технические аспекты отмены нефтяных санкций и каналы, по которым замороженные деньги могут быть направлены в Иран, находятся на переднем крае обсуждения.
Иранская делегация отказалась сниматься на камеру вместе с делегацией США во главе с Вэнсом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и специальным посланником США Стивом Уиткоффом, отмечает The Guardian. Но две делегации были ненадолго сняты на видео в одном зале, а формат дневных переговоров включал Иран, США, Пакистан и Катар в четырехстороннем формате. Катар прочно закрепился в качестве совместного посредника наряду с Пакистаном.
Глава агентства ООН по наблюдению за ядерной деятельностью Рафаэль Гросси также находился в Швейцарии, но иранская делегация хочет отложить переговоры о будущих инспекциях своих ядерных объектов до тех пор, пока не будут разрешены споры о санкциях. Цель состоит в том, чтобы решить ядерные проблемы, включая навязчивость и частоту инспекций МАГАТЭ, в течение 60 дней, но этот срок может быть продлен по взаимному согласию.