Угрозы Трампа разбомбить страну и похитить переговорщиков разозлили Иран

В 20-минутном телефонном разговоре с Fox News, который показал его чувствительность к критике, направленной в его адрес как республиканцами, так и демократами, он сказал: «Мы можем захватить пролив, если потребуется. Если они не пойдут на сделку, мы будем взимать плату за проезд». Говоря о проливе, он, похоже, пригрозил похитить иранских переговорщиков, сказав: «Вы закроете его, и у вас не будет страны. Вы даже не сможете вернуться в свою чертову (Трамп использовал матерное выражение. — “МК”) страну».