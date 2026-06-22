МИД РФ: военная подготовка НАТО напоминает немецкий план «Барбаросса»

«Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС… их главная задача — добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал господин Грушко в разговоре с «Известиями».
«Барбаросса» — это план военной кампании нацистской Германии по разгрому СССР в ходе Второй мировой войны с помощью тактики блицкрига. Вторжение началось 22 июня 1941 года, однако немецкий замысел «молниеносной войны» полностью провалился.
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