Трое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе на Филиппинах

Стрельба произошла около 9:00 по местному времени (4:00 мск). По данным Philippine News Agency, одного из подозреваемых задержали сразу после нападения. Им оказался 15-летний подросток. Второго стрелявшего полиции помогли задержать местные жители. Как уточнили местные власти, оба нападавших — несовершеннолетние. Силовики выясняют мотивы преступления.