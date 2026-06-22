КПРФ на выборах в Госдуму переделила Дальний Восток

КПРФ утвердила на 19-м съезде предвыборный список кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Для Дальнего Востока партия объединила в одну региональную группу сразу пять субъектов — Приморский и Хабаровский края, Камчатку, Магаданскую область и Еврейскую автономию. Группу возглавил действующий депутат и секретарь ЦК Алексей Корниенко. Приморские коммунисты будут представлены в списке сразу тремя позициями и выставят кандидатов по всем одномандатным округам края.
Предвыборный съезд КПРФ прошел 20 июня в подмосковных «Снегирях». Партия сформировала 36 региональных групп и закрыла все 225 одномандатных округов страны. Всего в список вошли 336 кандидатов, средний возраст которых — 50 лет, среди них 21 участник специальной военной операции. Первую тройку федерального списка составили Геннадий Зюганов, губернатор Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин.
Ключевым структурным изменением для макрорегиона стало еще большее укрупнение самой большой региональной группы. На выборах 2021 года КПРФ делила дальневосточные регионы иначе: Приморье, Хабаровский край, Сахалин и ЕАО составляли единую группу, Камчатка и Чукотка имели свои отдельные списки кандидатов, Магаданская область была объединена с Якутией и Иркутской областью, а Амурская область входила в одну группу вместе с Бурятией и Забайкальем.
В 2026 году конфигурация изменилась. Приморье, Хабаровский и Камчатский края, Магаданская область и ЕАО объединены в одну группу — без Сахалина. Сахалинская область перенесена в группу с Алтаем и Тувой.
Дальневосточную группу возглавит действующий депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко. Он уже представлял Дальний Восток в Госдуме по партсписку в 2021 году и остается главным «федеральным лицом» дальневосточной части списка коммунистов. В нынешней кампании он планирует баллотироваться также и по одномандатному округу в Еврейской автономной области.
Вторым номером группы идет хабаровчанин Петр Перевезенцев — детский омбудсмен Хабаровского края и первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ. Тройку замыкает первый секретарь Приморского крайкома и вице-спикер Законодательного собрания Приморья Анатолий Долгачев. В 2021 году он занимал второе место в региональной группе, но мандат не получил — тогда партии хватило голосов лишь на одного проходного кандидата.
Полный список группы охватывает представителей всех субъектов ДФО, вошедших в объединение. Приморье также представляют депутат Заксобрания, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Евгений Ляшенко (на шестом месте) и депутат Заксобрания, первый секретарь Большекаменского местного отделения КПРФ Андрей Акимов (девятый номер в списке группы). Камчатку — депутаты краевого Заксобрания Роман Литвинов и Любовь Лазуткина, ЕАО — Евгений Конопаткин, Магадан — руководитель фракции КПРФ в Магаданской облдуме Сергей Гончаренко и активистка Инга Егорова, Хабаровский край — краевой депутат Константин Кибирев. Замыкает список камчатский кандидат Раис Гумеров.
Чукотский автономный округ по‑прежнему представлен отдельной позицией: лидер чукотских коммунистов и руководитель фракции КПРФ в думе округа Владимир Гальцов возглавляет региональный список по своему субъекту.
Республику Саха (Якутия) коммунисты вновь объединили с Иркутской областью. Эту группу, как и в 2021 году, возглавит бывший губернатор Приангарья Сергей Левченко, избравшийся тогда в Госдуму по списку от Якутии, Иркутской и Магаданской областей. Теперь, в отличие от прошлых выборов, Магаданская область «переехала» из этой связки в укрупненную дальневосточную группу.
Бурятия, Забайкальский край и Амурская область сохранили прежний набор регионов и лидера: их группу, как и пять лет назад, ведет депутат Госдумы Вячеслав Мархаев. Вторым в этой группе идет депутат Заксобрания Приамурья, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
Сахалин в этом сезоне коммунисты вывели из дальневосточного блока и «пристегнули» к Алтаю и Туве. По данным «Ведомостей», это связано с уголовными делами против коммунистов в Алтайском крае: расширение группы за счет Сахалина должно увеличить электоральную базу для прохождения в Госдуму первого секретаря алтайского крайкома, действующего депутата ГД Марии Прусаковой, которая возглавляет там региональный список. Вторым номером в этой группе идет первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ, депутат Облдумы Сахалина и Курил Павел Ашихмин.
Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут в единый день голосования в сентябре. На выборах 2021 года КПРФ набрала 18,93% по федеральному списку и получила 57 мандатов. В руководстве КПРФ заявляют, что рассчитывают как минимум повторить этот результат.