На Трампа вылили ушат критики за сделку с Ираном

Американские политические деятели как левого, так и правого толка высказали новые возражения против предварительной сделки Дональда Трампа с Ираном, при том что президент США выступил с новыми угрозами в адрес Тегерана, а вице-президент Джей Ди Вэнс приветствовал прогресс, достигнутый в ходе первого раунда прямых мирных переговоров в Швейцарии.
Переговоры в Люцерне между США и Ираном уже столкнулись с трудностями после того, как Трамп написал в социальной сети Truth Social, что «Иран должен немедленно прекратить создавать проблемы своим высокооплачиваемым прокси в Ливане. “Если они этого не сделают, мы снова нанесем по Ирану очень сильный удар, как мы это сделали на прошлой неделе, только еще сильнее!!!”.
Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что иранские переговорщики вышли из здания, где проходят мирные переговоры.
«Делегация Исламской Республики Иран после встречи с делегацией Катара в качестве одной из посреднических сторон покинула здание, где проходили переговоры», — сообщило ИРНА.
«Одновременно с началом переговоров в Швейцарии Дональд Трамп опубликовал сообщение на X, в котором повторил свои угрозы и высказывания в адрес Ирана», — говорится в сообщении.
В воскресенье в США продолжилась двухпартийная критика американо-иранского меморандума о взаимопонимании (MOU), пишет The Guardian.
Сенатор Джон Корнин, республиканец из Техаса, который недавно проиграл свою основную борьбу за переизбрание, опубликовал в соцсети «X» строчку из статьи в Wall Street Journal о том, как режим-изгой избегает экономической войны США. В нем говорилось: «Способность Ирана противостоять санкциям до сих пор свидетельствует о неоспоримом факте для Вашингтона: экономическое давление в значительной степени не смогло обуздать режимы-изгои, поскольку они изыскивают все новые способы обойти ограничения США».
Это дополнило высказывания, сделанные два дня назад, когда он сказал, что надеялся, что перед заключением сделки, которая включала бы высвобождение ограниченных иранских средств, США «завершат работу» и ликвидируют враждебный ядерный потенциал Ирана, предупредив, что «теперь они будут использовать эти деньги… для замены своих баллистических ракет и начнут снова обогащать уран, и это будет представлять постоянную опасность».
В воскресенье утром высокопоставленный представитель Демократической партии Сьюзан Райс, помощница Джо Байдена по внутренней политике, бывший посол США в ООН и советник по национальной безопасности при Бараке Обаме, добавила к своему недавнему описанию соглашения между США и Ираном как «ошеломляющей, ужасающей капитуляции» Трампа, назвав сделку «надуманной» и «вопиющей», потому что «так много уступок было предоставлено заранее».
Райс заявила ABC News на этой неделе, что уступки Ирану в меморандуме о взаимопонимании, подписанном Трампом в Париже в прошлую среду, «обычно не были бы и не должны были быть предоставлены до тех пор, пока не будет заключено не только полностью всеобъемлющее соглашение, по крайней мере, касающееся их ядерной программы, но и того, что те положения, которые были предметом переговоров, были согласованы».
Сьюзан Райс указала на положение в документе, которое, перекликаясь с замечаниями сенатора Корнина, показывает, что Иран «теперь может беспрепятственно продавать всю свою нефть и все свои нефтепродукты на рынке и использовать эти деньги для восстановления» в преддверии любого соглашения по ядерной проблеме.
Двухпартийная критика прозвучала после того, как Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран, если тот не будет сотрудничать и обуздывать своего союзника в Ливане, «Хезболлу», включая насильственный захват Соединенными Штатами контроля над судоходным каналом Ормузский пролив, пишет The Guardian.
Райс сказала, что предыдущее соглашение с Ираном, заключенное Обамой, когда он был президентом, а затем отмененное Трампом во время его первого президентского срока, не отменяло санкций в отношении Ирана до тех пор, пока не было достигнуто полное согласие по сделке, а не просто меморандум о взаимопонимании, предшествующий полномасштабному соглашению.
Сьюзан Райс также напомнила, что условием Обамы для получения Ираном доступа к замороженным активам было то, что они могут быть потрачены только на гуманитарные цели, в то время как в соответствии с меморандумом о взаимопонимании Трампа они не ограничены.
Таблоид New York Post, принадлежащий поддерживающему Трампа Руперту Мердоку, опубликовал язвительную передовицу с броским заголовком: «Учитывая, что Ормузский пролив взят в заложники, сделка Трампа с Ираном хуже, чем сделка Обамы».
Комментарии Райс прозвучали после того, как сенатор Кори Букер, демократ из Нью-Джерси, отклонил предложение отдать должное Трампу за прекращение войны.
«Это все равно, что поджигателю устроить пожар и приписать себе заслугу в том, что он выбежал из горящего здания. Этот президент привел страну к катастрофе. Мы отказались от своей мощи», — сказал Букер в интервью программе Meet the Press на канале NBC. «Мы капитулировали перед врагом. И теперь они насмехаются над нами».
Сенатор Букер сказал, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании «Иран получает все выгоды, буквально миллиарды и миллиарды долларов», и назвал это «унизительной капитуляцией».
Когда первый раунд американо-иранских переговоров с глазу на глаз на озере Люцерн в Швейцарии завершился поздно утром в воскресенье, Вэнс сообщил, что переговорщики «уже добились большого прогресса всего за последние несколько часов, и я ожидаю, что мы добьемся дополнительного прогресса в ближайшие часы».
Что касается продолжающихся военных операций Израиля в Ливане, Вэнс сказал: «Такие вещи всегда немного запутанны… но я действительно доволен тем, как обстоят дела в Ливане. Нам еще предстоит нарубить дров, но мы будем продолжать работать».
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что Трамп получал плохие советы по Ирану. «История показывает, что выделять миллиарды долларов безумцам-теократам, которые хотят нас убить, — исключительно плохая идея», — сказал он.
Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье в эфире программы ABC «На этой неделе», что на переговорах в Люцерне "будут определены цели Ирана и, по их мнению, компромиссы, на которые им, возможно, придется пойти.
«Мы просто никогда раньше не были в такой ситуации», — сказал он. «Американские военные, как в своих действиях по уничтожению военного потенциала Ирана, так и в попытках прорваться через Ормузский пролив, без какого-либо диалога, только что поставили иранцев в совершенно иную ситуацию. У них нет тех рычагов воздействия, которые у них всегда были в переговорах раньше», — сказал он.
Крис Райт отказался прогнозировать, когда американские потребители увидят возврат к довоенным ценам на газ в США. «Они продолжат снижаться», — пообещал он. — Потоки нефти и природного газа через пролив уже вернулись в нормальное русло, и они будут продолжаться в том же духе, что бы ни случилось с переговорами с иранцами".