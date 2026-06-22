На Трампа вылили ушат критики за сделку с Ираном

Райс заявила ABC News на этой неделе, что уступки Ирану в меморандуме о взаимопонимании, подписанном Трампом в Париже в прошлую среду, «обычно не были бы и не должны были быть предоставлены до тех пор, пока не будет заключено не только полностью всеобъемлющее соглашение, по крайней мере, касающееся их ядерной программы, но и того, что те положения, которые были предметом переговоров, были согласованы».