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Спикер Сейма: Украина не вступит в ЕС без разрешения Польши

Спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый заявил, что Варшава заблокирует вступление Украины в Евросоюз.

Спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый заявил, что Варшава заблокирует вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Киев сможет стать членом ЕС только после выполнения условий, выдвинутых польской стороной. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Политик подчеркнул, что без согласия Польши процесс евроинтеграции Украины невозможен. Он также отметил, что текущая напряжённость в отношениях между странами требует уступок от одной из сторон для стабилизации ситуации.

Чажастый назвал действия Киева ошибочными и не исключил возможности дальнейшей эскалации конфликта. При этом он допустил, что решения польского руководства могут привести к нормализации отношений с Украиной.

Отношения между Польшей и Украиной стремительно ухудшаются после скандала с чествованием Киевом нацистских преступников.

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