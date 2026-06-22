Спикер Сейма: Украина не вступит в ЕС без разрешения Польши

Политик подчеркнул, что без согласия Польши процесс евроинтеграции Украины невозможен. Он также отметил, что текущая напряжённость в отношениях между странами требует уступок от одной из сторон для стабилизации ситуации.
Чажастый назвал действия Киева ошибочными и не исключил возможности дальнейшей эскалации конфликта. При этом он допустил, что решения польского руководства могут привести к нормализации отношений с Украиной.
Отношения между Польшей и Украиной стремительно ухудшаются после скандала с чествованием Киевом нацистских преступников.
«Зеркальный ответ»: Киев объявил дипломатическую войну Польше.
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