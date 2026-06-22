В Армении назначили дату рассмотрения исков по оспариванию итогов выборов

Конституционный суд Армении 26 июня в порядке устного досудебного расследования рассмотрит обращения семи политических сил по оспариванию результатов выборов в Национальное собрание. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
21 июня КС Армении провел рабочее заседание, на котором принял к рассмотрению дела, возбужденные на основании заявлений от партий «Сильная Армения», «Крылья единства», «Демократия, Закон, Порядок», «Процветающая Армения», «Альянс защитников демократии Республики», «Армения» и «Новая сила».
Спор связан с решением № 259-А Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении от 14 июня 2026 года «О подведении итогов очередных выборов в Национальное собрание Республики Армения, состоявшихся 7 июня 2026 года».
В суде уточнили, что все обращения объединены в одно производство и будут рассмотрены на одном заседании, которое начнется 26 июня, в 11:00.
По итогам голосования на выборах, в парламент Армении вошли три партии. Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% (64 мандата), «Сильная Армения» получила 23,27% (29 мандатов), альянс «Армения» — 9,92% (12 мандатов).
«Процветающей Армении» для получения мандатов не хватило лишь нескольких десятков голосов. В итоге партия, не преодолевшая четырехпроцентный проходной барьер на парламентских выборах, оспаривает итоги голосования, пишет Civilnet. В партии считают, что проведение повторного голосования на некоторых участках могло бы позволить ей преодолеть проходной барьер и получить представительство в парламенте.
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